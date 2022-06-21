Литва разъяснила России мотивы ограничения транзита в Калининградскую область
В МИД Литвы вручили временному поверенному по делам России Сергею Рябоконю ноту с разъяснением относительно ограничительных мер ЕС в некоторые категории товаров, следующие транзитом в Калининград.
Об этом сообщает МИД Литвы.
Во время встречи была опровергнута распространенная российской стороной информация о том, что Литва запретила перевозку транзитом в Калининградскую область пассажиров и грузов, не подпадающих под действие санкционного режима ЕС.
Отмечается, что Литва не вводила никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений на этот транзит и последовательно применяет санкции ЕС.
Ситуацию также прокомментировал литовский департамент таможни.
"В соответствии с четвертым пакетом санкций Евросоюза, принятым 15 марта 2022 года, ограничительные меры ЕС по импорту и транзиту российской стали и других изделий из черных металлов в ЕС и через ЕС вступили в силу 17 июня 2022 года – их нельзя перевозить по территории Сообщества", информирует Delfi со ссылкой на ведомство.
- 17 июня "Литовские железные дороги" сообщили "Калининградской железной дороге", что прекращают пропускать транзитные поезда с попавшими под санкции Евросоюза товарами. Литовская сторона объяснила запрет на получение разъяснений от Еврокомиссии о том, что транзит товаров, запрещенных для ввоза в ЕС, станет нарушением санкций. Запрет коснулся от 40 до 50% номенклатуры перевозимых грузов между Калининградской областью и другими регионами РФ.
- В госдуме РФ пригрозили Литве немедленно "прибегнуть к самозащите". Россия сразу же инициировала военный сбор в Калининградской области ракетных и артиллерийских подразделений.
- 20 июня в МИД РФ уже была вызвана временная поверенная в делах Литвы Виргиния Умбрасене. Ей был заявлен "решительный протест" и предъявлено требование о "немедленной отмене рестрикций", сообщило российское внешнеполитическое ведомство. Также в МИД РФ вызвали посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера.
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