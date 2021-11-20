Литва развернула на границе с Беларусью новую военную базу
Литва развернула новую военную базу в городе Друскининкай на границе с Беларусью
Об этом сообщают Вооруженные силы Литвы .
База у границы с Беларусью была создана для размещения дополнительного контингента для усиления пограничной охраны.
"Командующий вооруженными силами Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис, посетивший передовую оперативную базу в Друскининкае, ознакомился с операцией по охране государственной границы, наблюдал за совместными тренировками солдат со Службой общественной безопасности и полицейскими", – говорится в сообщении.
- Напомним, в ночь на 20 ноября мигранты предприняли новую попытку штурма польской границы с территории Беларуси.
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