Литва продлила чрезвычайное положение на границе с Россией и Беларусью

Об этом сообщает Delfi .

За проект отдали голос 73 члена сейма, против - 8. Воздержались 34 парламентария.

В период чрезвычайного положения будут продолжать действовать меры по усиленной охране госграницы Литвы, а также будут проверяться. Также в дальнейшем будет действовать более строгий визовый режим в отношении граждан РФ и Беларуси.

"Действия военной агрессии и военные преступления России в Украине продолжаются, их масштабы не уменьшаются. Усиливаются атаки РФ на объекты гражданской и критической инфраструктуры Украины, осуществляется энергетический терроризм. Возможность применения ядерного оружия все чаще упоминается в риторике РФ. Речь идет о возможных диверсиях на белорусской АЭС", - заявила министр иностранных дел Литвы Агне Билотайте.

Она отмечает, что концентрация русских солдат и вооружения в Беларуси вызывают беспокойство. Это, по ее словам, создает благоприятные условия для проведения гибридных атак против Литовской Республики и представляет угрозу нацбезопасности Литвы.

В последнее время режим Беларуси чаще продолжает использовать мигрантов для гибридной агрессии против Литвы. Так, в этом году в страну не допустили около 11 тыс. мигрантов. В частности, работники Беларуси повреждают физический барьер на границе с Литвой и организуют туда перевозки нелегальных мигрантов, которых затем направляют на территорию Литовской Республики.

Литовский МИД отмечает, что продолжение чрезвычайного положения в стране не будет наносить ущерб жителям страны.

30 ноября чрезвычайное положение планировали продолжить в Молдове.