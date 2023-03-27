Об этом сообщает Reuters.

В Литве считают, что Беларусь становится все большим фактором риска для Балтийского региона.

"Вместе со своими евроатлантическими партнерами Литва будет решать, как реагировать на милитаристские планы российского и белорусского режимов. Беларусь, которая все больше теряет суверенитет, поддерживает и помогает российской агрессии и все больше интегрируется в российские военные планы, является дополнительным фактором риска для Балтийского региона", – говорится в заявлении МИД.