Литва призывает к усилению противовоздушной обороны вдоль восточной границы НАТО
НАТО должна быстро развернуть больше средств противовоздушной обороны на польско-украинской границе и на остальном восточном фланге Североатлантического союза
Об этом сообщили в Reuters со ссылкой на заявление президента Литвы Гитанаса Науседы.
"Небо НАТО должно быть защищено на 100%. Литва будет активно поддерживать развертывание систем противовоздушной обороны (НАТО) вдоль польско-украинской границы", - сказал он.
Науседа добавил, что это касается и остального восточного фланга. Также он выразил надежду, что прогресса удастся достичь до саммита НАТО в Вильнюсе в следующем году, "поскольку ситуация подтверждает, что это правильное решение и требует быстрой реализации".
По словам литовского президента, падение ракеты в Польше не повысило уровень военных угроз, но "случайные инциденты, возможные отклонения ракет могут произойти в будущем".
- 15 ноября в польских СМИ появились сообщения о взрывах у границы с Украиной и гибели двух человек, предположительно из-за падения российских ракет. спикер правительства Польши Пётр Мюллер сообщил о созыве комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.
- Впоследствии МИД Польши официально заявил об ударе ракетой производства РФ, после чего вызвал российского посла. В свою очередь Анджей Дуда подтвердил, что ракета, которая упала на польскую территорию – российского производства, однако пока нет точной информации о том, кто ее запустил.
- Позже президент США Джо Байден заявил, что "маловероятно", что упавшая в Польше ракета была выпущена Россией.
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