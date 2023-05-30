Об этом сообщает Delfi.

В письме призывают не эксплуатировать АЭС, пока не будут решены все вопросы ядерной безопасности.

"Большинство вопросов обеспечения ядерной безопасности до сих пор не решены. Инспекция напомнила, что все еще ждет ответов на поставленные вопросы безопасности, связанные с выбором и оценкой площадки, устойчивостью определенного критического для безопасности оборудования Белорусской АЭС к сейсмическим явлениям и последствиям авиакатастрофы крупного коммерческого самолета, выполнением рекомендаций по стресс-тестам, вероятностной оценкой безопасности, оценкой пожарного риска и другими вопросами безопасности", - говорится в сообщении.

Так, в инспекции выступают с просьбой к Беларуси объяснить обнародованную информацию о том, что контур охлаждения реактора 2-го энергоблока станции был загрязнен органическими веществами, а вторичного циркуляционного контура 1-го энергоблока – радионуклидами.

Кроме того, там спрашивают разъяснения по поводу недостатков крепления корпуса реактора, а также по выявленным дефектам и незавершенным работам.

"Цель – получить от Беларуси информацию об установленных предельных значениях активности радионуклидов, которые выбрасываются в окружающую среду", - отметили литовской инспекции.

Также они призвали призывающее МЧС и другие ответственные учреждения Беларуси опубликовать рекомендации, предъявленные во время международных экспертных миссий, и результаты их выполнения, предоставить дополнительную информацию, которая необходима для более точного прогнозирования возможных аварийных выбросов.

Копии письма были направлены в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Европейскую комиссию, Европейскую группу по надзору в области ядерной безопасности (ENSREG) и Ассоциацию западноевропейских органов регулирования ядерной безопасности (WENRA).

Согласно программе поэтапного энергозапуска, 13 мая к сети впервые подключили второй энергоблок Белорусской АЭС (в Островце) – он доставил в объединенную энергосистему страны первые киловатт-часы электроэнергии.

Справка: Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт построена по российскому проекту "АЭС-2006", принадлежащему к проектам АЭС с водо-водяными реакторами (ВВЭР) третьего поколения. Пуск и энергоблок АЭС (типа ВВЭР-1200) провели 7 ноября 2020 года. На ІІ энергоблоке ВВЭР-1200 продолжаются строительные работы. Сначала планировалось ввести первый блок годом ранее, но срок несколько раз переносили. Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области. На это Литва, Латвия и Эстония договорились о бойкоте электроэнергии из Беларуси из-за запуска этой АЭС фактически на границе с Литвой. Литва и международные эксперты утверждают, что строительство велось с грубыми нарушениями технологических и экологических стандартов.