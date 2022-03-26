Литва призвала исключить Россию и Беларусь из Интерпола
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте призвала исключить Россию и Беларусь из международной организации криминальной полиции – Интерпола
Об этом сообщает Delfi.
Министр внутренних дел Литвы отметила, что они уважают нейтральность Интерпола и ценят усилия по введению более серьезного контроля над московским национальным центральным офисом. Хотя Конституция Интерпола не имеет положения о прекращении членства страны в этой организации, Билотайте уверена, что может быть найден правовой способ, если это одобрит международное сообщество.
Заметим, что по вопросу войны России в Украине Интерпол заявил, что будет соблюдать нейтралитет, однако усилит контроль за московским офисом, чтобы избежать возможных злоупотреблений каналами Интерпола. Глава Интерпола также заявил, что определенные каналы с Россией и Беларусью должны остаться открытыми – это позволит расследовать и предотвращать международные преступления.
- Напомним, запрет на доступ России к системе Интерпола инициировали также в Великобритании.
- Украина также обращалась с подобным требованием. В Министерстве внутренних дел считают, что РФ использует инструменты Интерпола для прикрытия своих преступлений.
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