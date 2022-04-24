Литва призвала Евросоюз ввести санкции против патриарха Кирилла

Об этом сообщает 15min.lt .

По словам главы МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса, патриарх Кирилл своей деятельностью губит души.

"Этот человек, на мой взгляд, занимается не душепастырской работой, а губит души, если попытаться подобрать какой-то духовный термин, описывающий его высказывания", - сказал Ландсбергис.

Он добавил, что не знает, будет ли в итоге патриарх Кирилл включен в санкционный список ЕС, но этот вопрос обсуждается.

15min.lt добавило, что в Виленской и Литовской епархии Православной церкви обсуждают отделение от РПЦ и переход под покровительство Константинопольского патриархата.

Ландсбергис добавил, что МИД Литвы принимает участие в обсуждении этого решения.

11 апреля стало известно, что священники УПЦ МП собирают подписи под обращением в Собор предстоятелей Древних Восточных Церквей "с иском против патриарха Кирилла".

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