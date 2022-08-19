Об этом сообщает издание Pollitico со ссылкой на министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса.

"Вместе мы должны найти общее и эффективное решение, чтобы сделать запрет на выдачу виз максимально эффективным. И он должен включать четкое "нет" российским и белорусским туристам, что вступит в силу немедленно; прием тех, кто ищет убежища – не европейские каникулы», – считает Ландсбергис.

Глава МИД Литвы подчеркнул, что россияне используют визы других государств ЕС для сухопутного въезда в Европу через страны Балтии.

"Таким образом, члены ЕС, которые продолжают выдавать россиянам туристические визы, не только игнорируют все зверства, совершенные по отношению к украинцам, но и фактически "приглашают" российских туристов в страны Балтии", - добавил министр.

Ландсбергис разъясняет, что в случае принятия запрета на выдачу новых разрешений многие россияне уже получили большое количество многократных виз от трех лет. Потому министр призывает их аннулировать.

26 июля министерство иностранных дел Эстонии сообщило , что готовит предложения Евросоюза по прекращению выдачи виз гражданам России.

4 августа министр иностранных дел Эстонии призвал к общеевропейскому запрету на визы для граждан России. Урмас Рейнсалу заявил, что ЕС должен еще больше изолировать страну-агрессора.

5 августа посольство Латвии в Российской Федерации временно приостановило выдачу всех виз для российских граждан. Исключением является только поездка на похороны родственника.

По состоянию на 6 августа консульская служба Болгарии на фоне дипломатического скандала остановила прием документов россиян на туристические визы и визы для владельцев недвижимости.

1 августа в Латвии приостанавливают действие соглашения об упрощенном пересечении границы жителями районов вблизи России.

9 августа, премьер Эстонии Каллас в очередной раз призвала прекратить выдавать россиянам туристические визы в Европу.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ее страна поддерживает ограничение выдачи россиянам виз в Европу и ожидает, что соответствующий вопрос будет рассмотрен на саммитах ЕС.

10 августа глава МИД Дмитрий Кулеба призвал все страны Европейского Союза и Группы семи прекратить выдачу виз гражданам РФ.

Нельзя превращать Европу в супермаркет, – Зеленский поддерживает прекращение выдачи шенгенских виз гражданам России.

11 августа министр иностранных дел ЭстонииУрмас Рейнсалу заявил , что власти страны намерены не впускать в страну граждан России с выданными Эстонией шенгенскими визами.

Также премьер Финляндии Санна Марин поддержала ограничение выдачи россиянам виз в Европу и заявила, что ожидает, что соответствующий вопрос будет рассмотрен на саммитах ЕС.

14 августа президент Латвии Эгилс Левитс подчеркнул, что будут введены дополнительные санкции против России, в частности Латвия должна пересмотреть уже выданные россиянам виды на жительство и аннулировать их поддерживающим военную агрессию.

16 августа премьер-министр страны Латвии, Кришьянис Кариньш, заявил , что Латвия будет продолжать россиянам временные разрешения на проживание только в исключительных случаях.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb