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Литва признала вывоз украинцев в Россию депортацией

16 июня, 2022 четверг
16:02
Мир

Сейм Литвы признал вывоз украинцев в Россию депортацией украинского народа и призвал международное сообщество добиваться ответственности за эти преступления

Об этом сообщает портал Delfi.

"От агрессивной России, будь то 80 лет назад или сегодня, мы, к сожалению, не можем ожидать ничего нового - совершаются те же преступления против человечности", - отметила одна из инициаторов проекта Радвилле Моркунайте-Микуленене из Консервативной партии Литвы.

В резолюции осуждается, что более миллиона гражданских лиц были изгнаны из своих домов и принудительно депортированы в Россию или на подконтрольные ей территории, чтобы "уничтожить украинскую идентичность".

Также отмечается, что среди гражданских лиц было депортировано 200 000 детей.

  • 21 мая Людмила Денисова сообщила, что оккупанты депортировали в Россию уже 1,3 млн человек, из них более 230 тыс. детей. Людей заставляли садиться в автобусы и только при посадке сообщали, что дальше будут везти в "фильтрационный лагерь" в Безымянном Новоазовского района и затем в Россию.

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