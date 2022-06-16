Литва признала вывоз украинцев в Россию депортацией

Об этом сообщает портал Delfi.

"От агрессивной России, будь то 80 лет назад или сегодня, мы, к сожалению, не можем ожидать ничего нового - совершаются те же преступления против человечности", - отметила одна из инициаторов проекта Радвилле Моркунайте-Микуленене из Консервативной партии Литвы.

В резолюции осуждается, что более миллиона гражданских лиц были изгнаны из своих домов и принудительно депортированы в Россию или на подконтрольные ей территории, чтобы "уничтожить украинскую идентичность".

Также отмечается, что среди гражданских лиц было депортировано 200 000 детей.

21 мая Людмила Денисова сообщила, что оккупанты депортировали в Россию уже 1,3 млн человек, из них более 230 тыс. детей. Людей заставляли садиться в автобусы и только при посадке сообщали, что дальше будут везти в "фильтрационный лагерь" в Безымянном Новоазовского района и затем в Россию.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb