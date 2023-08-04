Литва признала 910 белорусов и 254 россиянина угрозой национальной безопасности

Об этом сообщает LRT со ссылкой на Департамент передвижения Литвы.

Отмечается, что после анализа всей информации, которая была как публично доступна, так и непублична, установлено, что 910 граждан Беларуси представляют угрозу национальной безопасности Литвы. 337 из них получили отказ в выдаче вида на временное проживание в стране, а 121 человеку было отказано в изменении такого документа.

К тому же, 205 белорусам аннулировали ранее выданные виды на временное проживание, двум гражданам Беларуси отказали в выдаче разрешений на постоянное проживание в Литве. Еще у четырех отозвали такие документы. А 241 белорус отказали в выдаче литовской визы.

Также сообщается, что 254 гражданина РФ были признаны угрозой национальной безопасности Литвы. Из них 43 россиянам было отказано в выдаче временного вида на жительство в Литве, а 46 - в продолжении действительности такого документа.

Кроме того, 59 гражданам России были аннулированы ранее выданные виды на временное проживание, а 52 россиянина потеряли разрешение на постоянное проживание в Литве.

"Всем указанным 1164 иностранцам также запретили въезд в Литву", - добавили в сообщении.

Вагнеровцы в Беларуси и угроза для стран ЕС

После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина.

29 июня спутник зафиксировал возведение палаточного лагеря недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси, а 3 июля росСМИ опубликовали фото вероятного лагеря для вагнеровцев.

В июле в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут учить армию РБ воевать. А уже 14 июля сообщалось, что под Осиповичами (Беларусь) проходят занятия с подразделениями территориальных войск, где инструкторами по некоторым военным дисциплинам выступают бойцы ЧВК Вагнера.

Утром на следующий день в Беларуси была замечена большая колонна легковых и грузовых автомобилей на номерах так называемых ДНР и ЛНР. Вероятно, это были наемники ПВК Вагнера. В Госпогранслужбе подтвердили эту информацию.

В воскресенье, 16 июля, мониторинговая группа Белорусский Гаюн сообщила , что на контрольно-пропускном пункте на границе между Беларусью и РФ установили два флага – России и ЧВК Вагнера. Впоследствии вагнеровцы объявили , что 30 июля будет закрыта главная база ЧВК в РФ – она находится в населенном пункте Молькино, что в Краснодарском крае.

19 июля финансист ЧВК Вагнера Евгений Пригожин выступил в Беларуси перед вагнеровцами, назвал ситуацию на фронте "позором" и призвал наемников "дождаться момента, чтобы проявить себя по полной".

Позже, 23 июля, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о желании размещенных в его стране наемников из российского ЧВК Вагнера "сходить на экскурсию" в Польшу.

27 июля сообщалось, что подразделения частной военной компании Вагнера ищут в Беларуси лиц, готовых воевать против Литвы и Польши. Также в этот день Гаюн сообщил, что в Беларусь прибыла 12-я по счету колонна ЧВК Вагнера, в которой насчитали по меньшей мере 50 единиц техники.

28 июля в Центре национального сопротивления предупредили , что вагнеровцы готовят провокации на границе Беларуси с ЕС. Также в этот день в Беларуси зафиксировали 13-ю колонну наемников.

29 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более 100 вагнеровцев отправились в Сувальский коридор.

31 июля стало известно, что ЧВП Вагнера приостановила "на неопределенный срок" работу своих региональных центров по набору наемников. А Пригожин отозвал отпуска вагнеровцев и велел прибыть в Беларусь до 5 августа.

Президент Литвы Гитанас Науседа считает размещение наемников ЧВК Вагнера в Беларуси серьезной угрозой.