Литва привлекла дополнительные 10 млн евро на размещение украинских беженцев
Литва получила из фондов ЕС дополнительные 10 миллионов евро и готова при необходимости принять, разместить и интегрировать беженцев из Украины
Об этом сообщили в Министерстве социальной защиты Литвы.
"Еврокомиссия выделила стране 10 млн евро, благодаря чему возможности Литвы по приему беженцев выросли", - говорится в сообщении.
Отмечается, что часть средств будет направлена на преодоление стресса из-за вынужденной миграции, на борьбу за права женщин и на продвижение предпринимательства.
Также будут выделены средства для предотвращения нелегального трудоустройства, торговли людьми и зависимости от психотропных веществ. Некоторые инвестиции выделят и на подготовку к росту миграционного потока.
"Муниципальные администрации, которые сотрудничают с Центром приема беженцев и создают места временного размещения, будут иметь право на дополнительное финансирование для подключения этих объектов к сетям и другим расходам", - отмечает издание.
- В декабре 2022 стало известно, что к неработающим школам Литвы готовят 5 тысяч мест для беженцев из Украины.
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