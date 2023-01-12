Об этом сообщили в Министерстве социальной защиты Литвы.

"Еврокомиссия выделила стране 10 млн евро, благодаря чему возможности Литвы по приему беженцев выросли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что часть средств будет направлена на преодоление стресса из-за вынужденной миграции, на борьбу за права женщин и на продвижение предпринимательства.

Также будут выделены средства для предотвращения нелегального трудоустройства, торговли людьми и зависимости от психотропных веществ. Некоторые инвестиции выделят и на подготовку к росту миграционного потока.

"Муниципальные администрации, которые сотрудничают с Центром приема беженцев и создают места временного размещения, будут иметь право на дополнительное финансирование для подключения этих объектов к сетям и другим расходам", - отмечает издание.

В декабре 2022 стало известно, что к неработающим школам Литвы готовят 5 тысяч мест для беженцев из Украины.