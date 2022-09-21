Об этом сообщает министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в твиттере.

"Поскольку военная мобилизация России будет проходить и у наших границ (Калининградская область), силы быстрого реагирования Литвы приведены в состояние повышенной готовности, чтобы предотвратить любые провокации со стороны России", - написал он.

21 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации на территории страны. Позже соответствующий указ появился на сайте кремля.

Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала решение РФ о частичной мобилизации признаком слабости и провала.

После объявления частичной мобилизации в РФ всем гражданам, состоящим на военном учете, запрещен выезд за границу .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb