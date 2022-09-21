Литва привела в повышенную боевую готовность войска на фоне частичной мобилизации в РФ
Министерство обороны Литвы приняло решение привести в повышенную боевую готовность свои войска из-за частичной мобилизации в России
Об этом сообщает министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в твиттере.
"Поскольку военная мобилизация России будет проходить и у наших границ (Калининградская область), силы быстрого реагирования Литвы приведены в состояние повышенной готовности, чтобы предотвратить любые провокации со стороны России", - написал он.
- 21 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации на территории страны. Позже соответствующий указ появился на сайте кремля.
- Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала решение РФ о частичной мобилизации признаком слабости и провала.
- После объявления частичной мобилизации в РФ всем гражданам, состоящим на военном учете, запрещен выезд за границу .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.84
Покупка 40.84Продажа 41.83
-
EUR
Покупка 40.16Продажа 41.56
- Актуальное
- Важное