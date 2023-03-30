Для этого в МВФ нужно подать заявление, подтверждающее предоставление финансовых гарантий фонда, пишет литовское издание LRT со ссылкой на Минфин страны.

Это политическое заявление, подтверждающее готовность стран продолжать поддерживать Украину, кроме Литвы, сделали страны G7 и Испания. Австрия, Бельгия, Польша и Нидерланды обсуждают этот вопрос.

"Литва последовательно поддерживает Украину в разных международных форматах. Финансовые гарантии, позволяющие утвердить широкомасштабную программу МВФ для Украины уже в ближайшее время, являются еще одним проявлением мощной поддержки западных партнеров", - говорится в сообщении.