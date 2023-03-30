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Литва присоединилась к программе МВФ по помощи Украине на $15,6 млрд

30 мартa, 2023 четверг
04:11
Экономика

Литовское правительство в среду одобрило присоединение страны к участию в запланированной Международным валютным фондом программе финансирования Украины на 15,6 миллиарда долларов США

Для этого в МВФ нужно подать заявление, подтверждающее предоставление финансовых гарантий фонда, пишет литовское издание LRT со ссылкой на Минфин страны.

Это политическое заявление, подтверждающее готовность стран продолжать поддерживать Украину, кроме Литвы, сделали страны G7 и Испания. Австрия, Бельгия, Польша и Нидерланды обсуждают этот вопрос.

"Литва последовательно поддерживает Украину в разных международных форматах. Финансовые гарантии, позволяющие утвердить широкомасштабную программу МВФ для Украины уже в ближайшее время, являются еще одним проявлением мощной поддержки западных партнеров", - говорится в сообщении.

  • Напомним, 22 февраля стало известно, что МВФ заявил о готовности оказать значительную экономическую поддержку Украине в рамках новой полноценной кредитной программы.
  • 23 февраля издание Bloomberg со ссылкой на свои источники написало , что страны G7 помогут Украине получить от МВФ кредит на сумму $16 млрд.
  • 7 марта в преддверии старта переговорной миссии по расширенному финансированию Шмигаль обсудил новую программу финансирования с директором Европейского департамента МВФ.
  • 21 марта, Украина договорилась с Международным валютным фондом по четырехлетнему пакету финансирования на сумму около 15,6 миллиарда долларов.
МВФ
Литва
помощь Украине
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