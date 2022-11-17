Об этом сообщил журналист Андрюс Тапинас.

"Литовцы купили для Украины морской беспилотник за $250 000 и, набрав потрясающие 12 000 голосов, всего через несколько часов назвали его "PEACE Дец", - рассказал он.

По словам журналиста, сейчас идет сбор средств еще на один дрон для ВСУ.

"Российскому Черноморскому флоту мы желаем мира", - добавил журналист.

16 ноября в UNITED24 сообщили, что волонтер и блогер Игорь Лаченков вместе с подписчиками собрал 40 млн грн на четыре морских дрона для ВСУ. Для морских дронов выбрали символические имена недавно освобожденных городов и тех населенных пунктов, которые еще только ждут деоккупации. Дроны назвали Херсон, Севастополь, Мариуполь и Бахмут.

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