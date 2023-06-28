Об этом он написал в twitter.

Президент Литвы отметил, что скоро ЗРК будут переданы нашему государству и подчеркнул, что ждет новых коллективных решений о поддержке Украины на саммите НАТО в Вильнюсе.

"Литва приобрела две пусковые установки NASAMS, которые будут переданы Украине. Противовоздушная оборона является ключевой в борьбе Украины с агрессором. С нетерпением жду новых коллективных решений по поддержке Украины на саммите НАТО в Вильнюсе", - говорится в сообщении.