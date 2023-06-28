Литва приобрела для Украины два ЗРК NASAMS
Президент Литвы Гитанас Науседа 28 июня сообщил, что страна приобрела для Украины два зенитно-ракетных комплекса NASAMS
Об этом он написал в twitter.
Президент Литвы отметил, что скоро ЗРК будут переданы нашему государству и подчеркнул, что ждет новых коллективных решений о поддержке Украины на саммите НАТО в Вильнюсе.
"Литва приобрела две пусковые установки NASAMS, которые будут переданы Украине. Противовоздушная оборона является ключевой в борьбе Украины с агрессором. С нетерпением жду новых коллективных решений по поддержке Украины на саммите НАТО в Вильнюсе", - говорится в сообщении.
- С 7 по 11 июля муниципалитет столицы Литвы Вильнюса присоединится к поддержке вступления Украины в НАТО и вывесит не менее 33 тысяч флагов нашей страны.
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