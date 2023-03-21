Литва приняла резолюцию "Об ограничении влияния террористической России"

Об этом сообщили в твиттере сейма Литвы.

"Сейм Литвы единогласно принял резолюцию "Об ограничении влияния террористической России" и призывает своих союзников, а именно страны-члены ЕС и страны-члены НАТО максимально приложить усилия для инициирования всесторонней международной изоляции России", - говорится в сообщении.

На сайте сейма отмечают, что инициатором резолюции выступил глава Комитета будущего Раймундас Лопата. За принятие документа проголосовали 114 депутатов.

В резолюции предлагается странам Евросоюза совместно создать и расширить правовую базу ЕС. В соответствии с ней некоторые государства будут признаваться странами, поддерживающими терроризм и использующими террористические средства. Россию предлагают включить в список стран, поддерживающих такой терроризм.

В то же время Евросоюзу предлагают обеспечить реализацию санкционной политики ЕС, а также предотвращение любого обхода санкций, расследование таких случаев нарушения и привлечение нарушителей к ответственности. Для этого сейм предложил рассмотреть возможность назначения постоянного специального члена Еврокомиссии, отвечающего за выполнение этих задач. Он также будет поощрять страны-кандидаты к вступлению в ЕС и потенциальные страны-кандидаты согласовывать свою политику с общей политикой ЕС, чтобы завершить создание правового режима конфискации замороженных активов России в Евросоюзе и создание международного механизма возмещения ущерба, нанесенного российской агрессией, как средства возмещения Украине ущерба , нанесенных войной.

Кроме того, Евросоюз предложили добиться того, чтобы политические партии РФ и их члены были включены в санкционные списки ЕС.

"Принимая во внимание эти положения резолюции, Сейм предложил Правительству поднять на международном уровне вопрос о признании России государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм, о ее ответственности за военные преступления, преступления против человечности или геноцид в Украине и создание Специального международного уголовного трибунала для расследования преступления российской агрессии на уровне демократического мира", - говорится в сообщении.