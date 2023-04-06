Литва приняла резолюцию о приглашении Украины в НАТО
Сейм Литвы в четверг 6 апреля единогласно принял резолюцию, включающую официальное приглашение Украины к вступлению в Североатлантический Альянс
Об этом сообщает LRT.
В принятой резолюции говорится о необходимости пригласить Украину к вступлению в НАТО на предстоящем 11-12 июля саммите Альянса в Вильнюсе.
Литва предлагает "подписать документы о присоединении и начать процесс ратификации, как только разрешат условия". Отмечается, что ответный шаг станет стратегическим решением НАТО по стремлению мира в Украине и Европе.
"Мы против серых зон безопасности, мы хотим опровергнуть тезис о том, что Россия имеет право препятствовать членству Украины. Мы думаем, что Украина внесет свой вклад в нашу безопасность, сделает НАТО сильнее", - отметил глава Комитета международных дел Сейма Литвы Жигимантас Павильонис.
- Глава МИД Венгрии Петер Сиярто назвал возможное членство Украины в НАТО неприемлемым. Он пообещал сделать все, чтобы Североатлантический союз не стал стороной конфликта с Россией.
- Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли утвердил , что сейчас не время для конкретики о вступлении Украины в НАТО, приоритетом является обороноспособность ВСУ.
- 4 апреля Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня саммита в Брюсселе отметил , что Украина станет членом НАТО – позиция Альянса не изменилась.
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