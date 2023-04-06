Литва приняла резолюцию о приглашении Украины в НАТО

Об этом сообщает LRT.

В принятой резолюции говорится о необходимости пригласить Украину к вступлению в НАТО на предстоящем 11-12 июля саммите Альянса в Вильнюсе.

Литва предлагает "подписать документы о присоединении и начать процесс ратификации, как только разрешат условия". Отмечается, что ответный шаг станет стратегическим решением НАТО по стремлению мира в Украине и Европе.

"Мы против серых зон безопасности, мы хотим опровергнуть тезис о том, что Россия имеет право препятствовать членству Украины. Мы думаем, что Украина внесет свой вклад в нашу безопасность, сделает НАТО сильнее", - отметил глава Комитета международных дел Сейма Литвы Жигимантас Павильонис.