Литва приняла на своей территории около 44 тысяч украинских беженцев
С начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Литва приняла на своей территории уже около 44 тысяч украинских беженцев
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на BNS.
По предварительной информации Департамента статистики Литвы, по состоянию на 12 апреля в Литве зарегистрировано около 43,8 тысяч беженцев из Украины. Из них 18,2 тысячи – несовершеннолетние.
В частности, за минувшие сутки в Литве зарегистрировано 857 беженцев, из них 334 - несовершеннолетние, среди которых 87 детей до шести лет.
По последним данным, в среднем на территорию Литвы из Украины еженедельно прибывает 489 человек.
Департамент статистики также сообщает, что около трети украинцев зарегистрированы в Вильнюсском центре регистрации. Почти 6 тысяч – в Каунасском центре.
Кроме того 4,9 тысячи прибывших в Литву беженцев - дети в возрасте до шести лет. 13,4 тысячи - в возрасте от 6 до 18 лет. Более 1,9 тысячи - лица в возрасте от 65 лет.
Большинство подали прошение о предоставлении временного вида на жительство по гуманитарным причинам.
Большинство прибывших – женщины и дети.
- Напомним, что 31 марта Литва внесла РФ, Беларусь и оккупированный Крым в список враждебных стран и территорий.
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