Литва приняла на своей территории около 44 тысяч украинских беженцев

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на BNS.

По предварительной информации Департамента статистики Литвы, по состоянию на 12 апреля в Литве зарегистрировано около 43,8 тысяч беженцев из Украины. Из них 18,2 тысячи – несовершеннолетние.

В частности, за минувшие сутки в Литве зарегистрировано 857 беженцев, из них 334 - несовершеннолетние, среди которых 87 детей до шести лет.

По последним данным, в среднем на территорию Литвы из Украины еженедельно прибывает 489 человек.

Департамент статистики также сообщает, что около трети украинцев зарегистрированы в Вильнюсском центре регистрации. Почти 6 тысяч – в Каунасском центре.

Кроме того 4,9 тысячи прибывших в Литву беженцев - дети в возрасте до шести лет. 13,4 тысячи - в возрасте от 6 до 18 лет. Более 1,9 тысячи - лица в возрасте от 65 лет.

Большинство подали прошение о предоставлении временного вида на жительство по гуманитарным причинам.

Большинство прибывших – женщины и дети.

Напомним, что 31 марта Литва внесла РФ, Беларусь и оккупированный Крым в список враждебных стран и территорий.

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