Литва принимает тех, кто борется против режима Лукашенко и Путина, - литовский дипломат Павилионис

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

Я думаю, что у нас получится убедить наших друзей из Европейского Союза последовать нашему примеру. Поскольку мы в Литве выделяем две категории россиян. Есть люди в России и Беларуси, которые борются с режимами. У нас в Литве находится весь штаб Навального и Тихановской. Поэтому тех людей, которые борются с режимами Лукашенко и Путина, мы пускаем в Литву", - пояснил Павилионис.

Дипломат подчеркнул, что странам Европы следует принять решение о запрете выдачи виз россиянам

"Мы делаем специальное решение по каждому человеку, которого впускаем к себе в страну. Все остальные туристы не едут в Литву. Поэтому нам следует объяснить европейским парламентариям необходимость такого шага. Поскольку то, что говорит канцлер Германии Олаф Шольц, является неправильным. Нельзя стоять в стороне, когда твоя страна убивает граждан другой страны. Это коллективная ответственность", – добавил он.

26 июля министерство иностранных дел Эстонии сообщило , что готовит предложения Евросоюза по прекращению выдачи виз гражданам России.

4 августа министр иностранных дел Эстонии призвал к общеевропейскому запрету на визы для граждан России. Урмас Рейнсалу заявил, что ЕС должен еще больше изолировать страну-агрессора.

5 августа посольство Латвии в Российской Федерации временно приостановило выдачу всех виз для российских граждан. Исключением является только поездка на похороны родственника.

По состоянию на 6 августа консульская служба Болгарии на фоне дипломатического скандала остановила прием документов россиян на туристические визы и визы для владельцев недвижимости.

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