Литва принимает тех, кто борется против режима Лукашенко и Путина, - литовский дипломат Павилионис
Глава комитета по международным делам Сейма Литвы Жигимантас Павилионис рассказал, что тех людей, которые борются против режимов Лукашенко и Путина, Литва пускает на свою территорию
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".
Я думаю, что у нас получится убедить наших друзей из Европейского Союза последовать нашему примеру. Поскольку мы в Литве выделяем две категории россиян. Есть люди в России и Беларуси, которые борются с режимами. У нас в Литве находится весь штаб Навального и Тихановской. Поэтому тех людей, которые борются с режимами Лукашенко и Путина, мы пускаем в Литву", - пояснил Павилионис.
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"Мы делаем специальное решение по каждому человеку, которого впускаем к себе в страну. Все остальные туристы не едут в Литву. Поэтому нам следует объяснить европейским парламентариям необходимость такого шага. Поскольку то, что говорит канцлер Германии Олаф Шольц, является неправильным. Нельзя стоять в стороне, когда твоя страна убивает граждан другой страны. Это коллективная ответственность", – добавил он.
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