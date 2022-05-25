Литва примет на реабилитацию украинских военных в ближайшие недели
В ближайшие недели Литва примет реабилитацию солдат из Украины и готова организовать разнообразные тренинги и курсы для них и инструкторов
Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, говорится на сайте литовского минобороны.
"В ближайшие недели Литва примет на реабилитацию украинских солдат. Система здравоохранения Литвы готова принять на лечение раненых солдат", - сказал он.
Вооруженные силы Литвы готовы провести учения украинских саперов и обеспечить подготовленных специалистов индивидуальными средствами разминирования.
"Мы должны работать вместе, чтобы как можно быстрее закончить войну в Украине, и Украине, показавшей свою силу, нужно всячески помогать. Обучение украинских военнослужащих использованию западной военной техники в настоящее время является главным приоритетом", - подчеркнул Анушаускас.
Также Литва продолжит предоставлять военную технику Украине.
По словам Анушаускаса, количество стран, непосредственно поддерживающих Украину, увеличилось еще на четыре – до 47 стран.
Отмечается, что США организуют координационные встречи между министрами обороны стран, оказывающими помощь Украине. В ходе встречи министры обороны этих стран обсуждают и согласовывают свою поддержку Украины. Следующая подобная встреча запланирована на 15 июня в Брюсселе.
- Ранее глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Украина сама определит предпосылки для прекращения войны.
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