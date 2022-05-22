Литва прекращает импорт газа, нефти и электричества РФ
С сегодняшнего дня, 22 мая, Литва полностью прекращает импорт российских энергоносителей – нефти, электроэнергии и природного газа
Об этом напомнил в своем телеграме глава Офиса президента Андрей Ермак .
"Литва официально прекращает импорт российского газа, нефти и электричества. Прекрасный пример для других союзников, как получить независимость от российских энергоресурсов", – написал Ермак.
- Европейская энергетическая биржа Nord Pool останавливает торги по российской электроэнергии – это значит, что с воскресенья страны Балтии не будут получать электричество из России. Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис подчеркнул, что "это не только чрезвычайно важная веха для Литвы на пути к энергетической независимости, но также демонстрация нашей солидарности с Украиной".
- Отметим, что Литва является одним из наиболее преданных партнеров Украины. Она поддерживает наше государство как в европейской интеграции, так и в предоставлении военной помощи.
- Также приобщается к приему беженцев и санкций против ЕС, а компании этой страны одни из самых активных в выходе с рынка РФ.
- Чрезвычайный и Полномочный посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас считает , что героическое сопротивление украинского народа российской агрессии сделало вопрос членства Украины в ЕС более реалистичным.
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