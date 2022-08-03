Литва предупредила РФ об угрозе новой блокады транзита в Калининград
Транзит по территории Литвы в Калининград может быть вновь заблокирован из-за банка, который отказывается проводить платежи от российских перевозчиков из-за санкций против России
Об этом сообщает Delfi .
По словам министра транспорта Литвы Марюса Скуодиса, его страна не может обязать банки оплачивать услуги транзита в Калининград.
"Государство не может обязывать банки принимать платежи из России, и все будет зависеть от их собственных решений. Я не могу представить, чтобы компании в моем секторе могли оказывать услуги, если за эти услуги не платят", – сказал Скуодис.
Он добавил, что за осуществление расчетов по транзиту ответственный клиент – российская сторона.
18 июня Литва прекратила транзит в Калининград товаров, попавших под европейские санкции. 22 июля литовская госкомпания LTG Cargo возобновила транзит. Однако "Шяуляй банк", через который проходила оплата, заявил, что приостанавливает банковские операции с Россией и Белоруссией с 1 сентября.
- 28 июля стало известно, что "Шауляй банк", единолично обслуживающий весь транзит российских товаров, из-за санкций прекращает любые операции с Россией с 1 сентября.
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