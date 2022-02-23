Литва предоставит Украине вооружение и средства гражданской защиты на €1,8 млн

Об этом сообщает BNS.



Известно, что речь идет о таких средствах гражданской защиты, как катера, индивидуальные дозиметры, противогазы, коммуникационные приборы и т.д. — на общую стоимость 260 тыс. евро. Детали поставок вооружения не сообщаются.



Как отметила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, Украина попросила международное сообщество о немедленной помощи на фоне российской агрессии, поэтому Литва решила продемонстрировать поддержку и солидарность с Украиной, которая сейчас сталкивается с "беспрецедентной российской военной агрессией".



По ее словам, это первая партия помощи и Литва будет продолжать помогать Украине, насколько может, потому что сейчас Украина является нашим щитом безопасности.



Кроме того, из резерва уставных органов внутренних дел Литвы в Украину направляется разное вооружение на 1,5 млн евро.



Белотайте добавила, что Украина особенно нуждается в поддержке и солидарности международных партнеров.



По ее словам, ту или иную помощь уже предложили 8 стран ЕС: Хорватия, Словения, Франция, Ирландия, Австрия, Испания, Румыния и Швеция.

Напомним, что Литва направила в Украину группу солдат батальона противовоздушной обороны для обучения применению ракетных комплексов Stinger.

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