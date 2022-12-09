Литва предоставит Украине экспресс-тесты на коронавирус на сумму около €730 тыс

Об этом сообщает портал Delfi.

Посылка будет доставлена в Центр общественного здоровья Минздрава в Киеве.

"Имеющиеся объемы резерва экспресс-тестов позволяют делиться ими со странами, которые запрашивают помощь, не ограничивая внутренний спрос. Эта поставка экспресс-тестов является частью поддержки Литвы Украине, которую мы, по возможности, продолжаем в сфере здравоохранения", - говорится в сообщении канцлера министерства здравоохранения Литвы Юргиты Гребенковене.

Пакет помощи состоит из экспресс-тестов на антигены, закупленные Национальной лабораторией общественного здравоохранения за государственные средства. Во время пандемии эти тесты помогли выявить коронавирус у детей, и образовательные учреждения Литвы продолжают использовать при тестировании вышеупомянутые тесты.

В заявлении Минздрава Литвы также отмечено, что Украине, которая борется с российской военной агрессией, оказывается помощь лекарствами, изделиями медицинского назначения, приспособлениями, необходимыми для проведения хирургических манипуляций, оборудованием для дезинфекции и стерилизации инструментов, приспособлениями для ухода за больными. операций и т.д.

Созданы условия для лечения и реабилитации украинских солдат и офицеров в Литве. Лечебно-реабилитационные учреждения страны уже приняли 136 раненых защитников Украины.

Напомним, в 2023 году литовцы будут обучать около 1500 украинских военнослужащих.

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