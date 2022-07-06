Об этом сообщает DELFI со ссылкой на заявление во время конференции в Лугано премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните.

"Мы должны ускорять военную, гуманитарную и финансовую помощь, чтобы Украина скорее выиграла эту войну. Объемы двусторонней помощи Литвы Украины и поддержки беженцев из Украины в нашей стране превышают полмиллиарда евро. Литва переведет дополнительные 10 млн евро в Национальный банк Украины для проведения безотлагательных восстановительных" работ. Литва будет поддерживать Украину до вашей и нашей победы! И после нее", - сказала Шимоните на Конференции по реформе в Украине 5 июля.



По ее словам, наиболее правильным и справедливым способом сбора финансирования на восстановление Украины была бы конфискация и использование замороженных санкциями российских активов.



"Мы не можем воскресить людей, убитых Россией, но у нас есть реальный шанс заставить агрессоров выплатить репарации. Хотя бы потому, что эти деньги хранятся в наших банках и пришвартованы к нашим причалам", - процитировала премьер-министр пресс-служба правительства Литвы.



Шимоните призвала ЕС и другие страны, введшие санкции против РФ, создать правовой механизм конфискации активов и сделать ограничения против России более эффективными.



Она также подчеркнула, что Украина во время полномасштабной войны не откладывала реформы, а наоборот ускорила их реализацию. Она подчеркнула, что теперь пришло время друзьям и партнерам Украины доказать, что можно быстро перейти от слов к делам.

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