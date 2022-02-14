Литва предоставила Украине более 200 тысяч доз вакцин Johnson & Johnson

Об этом сообщает пресс-служба литовского правительства.



По запросу украинского правительства Литва передала Украине еще 225 600 доз вакцины Janssen против COVID-19.



"Литва готова продолжать протягивать руку помощи странам, которым не хватает вакцин. Сегодня эта помощь очень нужна Украине, которая переживает военную эскалацию. Украина намерена отправить подаренные вакцины своим гражданам, проживающим в Луганской и Донецкой областях, которые являются наиболее охваченными войной районами Востока Украины, где длится почти восемь лет война. Только единство и добрая воля могут помочь успешно сдерживать вирус", - сказала премьер-министр Ингрида Шимоните.



Также Литва поделилась своими вакцинами с Латвией, Норвегией, Молдовой, Сакартвело, Арменией, Таджикистаном, Тайванем, Вьетнамом и Индонезией.



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