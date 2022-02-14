Литва предоставила Украине более 200 тысяч доз вакцин Johnson & Johnson
Правительство Литвы передало Украине 225 600 доз вакцин от коронавируса Johnson & Johnson
Об этом сообщает пресс-служба литовского правительства.
По запросу украинского правительства Литва передала Украине еще 225 600 доз вакцины Janssen против COVID-19.
"Литва готова продолжать протягивать руку помощи странам, которым не хватает вакцин. Сегодня эта помощь очень нужна Украине, которая переживает военную эскалацию. Украина намерена отправить подаренные вакцины своим гражданам, проживающим в Луганской и Донецкой областях, которые являются наиболее охваченными войной районами Востока Украины, где длится почти восемь лет война. Только единство и добрая воля могут помочь успешно сдерживать вирус", - сказала премьер-министр Ингрида Шимоните.
Также Литва поделилась своими вакцинами с Латвией, Норвегией, Молдовой, Сакартвело, Арменией, Таджикистаном, Тайванем, Вьетнамом и Индонезией.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.22
Покупка 28.22Продажа 28.86
-
EUR
Покупка 31.97Продажа 32.78
- Актуальное
- Важное