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Литва предоставила Украине более 200 тысяч доз вакцин Johnson & Johnson

14 февраля, 2022 понедельник
18:04
Мир Johnson & Johnson

Правительство Литвы передало Украине 225 600 доз вакцин от коронавируса Johnson & Johnson

Об этом сообщает пресс-служба литовского правительства.

По запросу украинского правительства Литва передала Украине еще 225 600 доз вакцины Janssen против COVID-19.

"Литва готова продолжать протягивать руку помощи странам, которым не хватает вакцин. Сегодня эта помощь очень нужна Украине, которая переживает военную эскалацию. Украина намерена отправить подаренные вакцины своим гражданам, проживающим в Луганской и Донецкой областях, которые являются наиболее охваченными войной районами Востока Украины, где длится почти восемь лет война. Только единство и добрая воля могут помочь успешно сдерживать вирус", - сказала премьер-министр Ингрида Шимоните.

Также Литва поделилась своими вакцинами с Латвией, Норвегией, Молдовой, Сакартвело, Арменией, Таджикистаном, Тайванем, Вьетнамом и Индонезией.

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Литва
Johnson & Johnson
Коронавирус
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