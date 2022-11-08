Литва предоставила Украине 13 генераторов, вторую партию помощи энергетикам уже готовят к отправке
В Украину прибыла первая партия из 13 генераторов, средства на которые собирали в Литве – к отправке готовится уже вторая партия помощи энергетикам
Об этом в Facebook написало посольство Украины в Литве.
Генераторы были приобретены в Литве на средства, собранные в рамках инициированной дипмиссией кампании AŠ ESU UKRAINA.
"Благодаря невероятной помощи литовских друзей мы уже готовим к отправке второй груз для восстановления энергосистемы, чтобы в домах украинцев были свет, тепло и вода. Каждый вклад – это действительно теплые объятия для украинцев", – отмечает посольство.
- Напомним, 20 октября Украина попросила ЕС и НАТО оказать помощь с энергетическим оборудованием после ударов РФ. После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил , что Киев ведет диалог с партнерами о помощи для возобновления энергетической инфраструктуры после российских обстрелов и договоренности уже с 12 странами.
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