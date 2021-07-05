Литва предоставила дипломатический статус Офису Тихановской, признав его официальным представительством белорусской демократии

Об этом сообщила пресс-служба МИД Литвы.

По словам министра Габриэлюса Ландсбергиса, решение является выражением поддержки неправительственным организациям и гражданскому обществу Беларуси.

"Такой шаг был принят из-за репрессий незаконного режима Лукашенко в Беларуси и насилия в отношении собственного народа, который борется за свои права и свободы", - добавил Ландсбергис.

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В пресс-службе Тихановской заявили, что предоставление Офису дипломатического статуса в Литве является началом делегитимизации режима Лукашенко, и анонсировали открытие представительств в других странах.