Литва предоставила дипломатический статус Офису Тихановской, признав его официальным представительством белорусской демократии
Офис лидера белорусской оппозиции Беларуси Светланы Тихановской получил дипломатический статус в Литве
Об этом сообщила пресс-служба МИД Литвы.
По словам министра Габриэлюса Ландсбергиса, решение является выражением поддержки неправительственным организациям и гражданскому обществу Беларуси.
"Такой шаг был принят из-за репрессий незаконного режима Лукашенко в Беларуси и насилия в отношении собственного народа, который борется за свои права и свободы", - добавил Ландсбергис.В пресс-службе Тихановской заявили, что предоставление Офису дипломатического статуса в Литве является началом делегитимизации режима Лукашенко, и анонсировали открытие представительств в других странах.
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