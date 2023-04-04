Литва предлагает ввести против Росатома санкции, которые будут содержать исключения для Венгрии, - Reuters
Литва предлагает ввести санкции против российской атомной энергетики, содержащие исключения для Венгрии и двухлетний период для постепенной отмены существующих контрактов
Об этом пишет Reuters, ссылаясь на закрытый документ.
Отмечается, что таким образом, Литва хочет подтолкнуть Будапешт к принятию санкций против ядерного сектора РФ.
"Кроме того, целесообразно ввести период, в ходе которого сделки, контракты или другие соглашения, заключенные с Росатомом, могут выполняться в течение фиксированного периода времени, что позволит государствам-членам Европейского Союза завершить выполнение этих контрактов или других соглашений", - говорится в документе.
Планируемое время для завершения договоренностей – два года.
Отмечается, что для введения санкций все члены должны с ними согласиться, однако Будапешт выступил против и пообещал противостоять каким-либо ограничениям российской атомной энергетики, поскольку РФ планирует разместить в Венгрии свою атомную электростанцию "Пакш".
Литва предложила решить эту проблему, введя специальные исключения для "Пакша", которые могут занять до девяти лет.
Предложенные Литвой санкции ставят целью запретить новые инвестиции в российский сектор гражданской ядерной энергетики, заключение новых соглашений о сотрудничестве с Росатомом и прекращение импорта обогащенного урана из России.
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