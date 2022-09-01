Литва предлагает снарядить на ЗАЭС полицейскую миссию
Заместитель генерального комиссара полиции Литвы Арунас Паулаускас на саммите глав правоохранительных органов ООН (UNCOPS) предложил разместить на Запорожской атомной электростанции постоянные полицейские силы Организации
Об этом сообщает МИД Литвы.
"Литва выступает за создание долговременной миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС, где полиция ООН могла бы содействовать путем обеспечения ее физической безопасности", – пояснил Паулаускас.
Он добавил, что несмотря на удаленность войны в Украине для некоторых стран "ядерные инциденты не учитывают национальные границы".
Читайте также: МАГАТЭ делает реверансы в сторону страны-агрессора, — полковник ВСУ Селезнев
"Российские военные контролируют и используют для военных целей одну из четырех атомных электростанций в Украине. Ядерный инцидент на ней будет представлять угрозу даже для самых отдаленных стран мира", - подчеркнул представитель Литвы.
Паулаускас добавил, что Литва готова активно участвовать в такой полицейской миссии ООН и направить в ее состав своих правоохранителей.
- 31 августа заместитель директора Института проблем безопасности АЭС Сергей Паскевич в эфире Еспресо заявил , что МАГАТЭ должно оценить готовность работников ЗАЭС действовать в случае аварии.
- В тот же день миссия МАГАТЭ отправилась из Киева на ЗАЭС, прибыла в Запорожье, несмотря на то, что оккупанты заставили делегацию ждать в очереди на границе оккупированных территорий.
- 1 сентября Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что миссия МАГАТЭ прибудет на ЗАЭС, несмотря на попытки оккупантов помешать ей.
- 1 сентября в эфире Еспресо экс председатель Госкомитета по ядерной безопасности Николай Штейнберг заявил , что пока нечего ждать от миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.45
Покупка 39.45Продажа 40.24
-
EUR
Покупка 39.41Продажа 40.41
- Актуальное
- Важное