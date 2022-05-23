Литва предлагает провести военно-морскую операцию по экспорту зерна из заблокированных Россией портов Украины
В Литве предложили провести военно-морскую операцию, чтобы вывезти зерно из Украины для предотвращения мирового продовольственного кризиса
Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в комментарии The Guardian, передает РБК-Украина.
"Мы приближаемся к новому сезону уборки урожая, и нет другого практического пути экспорта зерна, кроме как через черноморский порт Одессы", - сказал он.
Министр добавил, что очень важно показать бедным странам мира готовность предпринимать серьезные шаги для предотвращения кризиса.
Ландсбергис предположил, что военно-морская операция по сопровождению могла бы защитить суда с зерном.
"Нам потребуется коалиция желающих стран для защиты судоходных путей", - отметил он.
- 11 марта в ООН заявили, что нападение России на Украину может привести к глобальному голоду в мире.
- 17 мая в США сообщили, что готовы выделить $11 млрд во избежание глобального голода, вызванного агрессией России по отношению к Украине.
- Европейский Союз также пообещал помочь Украине вывезти на внешние рынки предназначенные для экспорта зерновые, заблокированные в морских портах в результате российской военной агрессии.
- 19 мая Египет не впустил в свой порт российский корабль с краденым украинским зерном.
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