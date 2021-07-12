Литва предлагает ЕС новые санкции в отношении Беларуси из-за разжигания миграционного кризиса

Об этом рассказывает Delfi.



Министр Габриелюс Ландсбергис представил соответствующее предложение своим коллегам из Северных и Балтийских стран в Брюсселе в воскресенье.



Чиновник обсудил миграционную кризис с главами МИД перед встречей министров иностранных дел ЕС в понедельник.



"Использование миграции в качестве оружия против стран ЕС даже более циничное, нежели угон самолета Ryanair. Я уверен, что наши скандинавские и балтийские коллеги согласятся, что режимы, которые используют мигрантов в качестве оружия в гибридной войне, должны получить болезненный и единственный ответ с стороны ЕС", - сказал Ландсбергис в комментарии СМИ.

Напомним, 9 июля Литва начала строительство стены на границе с Беларусью.