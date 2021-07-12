Литва предлагает ЕС новые санкции в отношении Беларуси из-за разжигания миграционного кризиса
По словам главы МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса, новые санкции из-за мигрантов на границе Беларуси обсудят в Брюсселе
Об этом рассказывает Delfi.
Министр Габриелюс Ландсбергис представил соответствующее предложение своим коллегам из Северных и Балтийских стран в Брюсселе в воскресенье.
Чиновник обсудил миграционную кризис с главами МИД перед встречей министров иностранных дел ЕС в понедельник.
"Использование миграции в качестве оружия против стран ЕС даже более циничное, нежели угон самолета Ryanair. Я уверен, что наши скандинавские и балтийские коллеги согласятся, что режимы, которые используют мигрантов в качестве оружия в гибридной войне, должны получить болезненный и единственный ответ с стороны ЕС", - сказал Ландсбергис в комментарии СМИ.
- Напомним, 9 июля Литва начала строительство стены на границе с Беларусью.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.17
Покупка 27.17Продажа 27.39
-
EUR
Покупка 32.1Продажа 32.5
- Актуальное
- Важное