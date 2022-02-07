Литва повысила готовность армии из-за учения РФ и Беларуси
Вооруженные силы Литвы повысили уровень готовности в связи с началом в Беларуси совместных военных учений с РФ
Об этом в интервью BNS сказал командующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис, передает LRT.
Он утвердительно ответил на вопрос агентства о том, литовские ли военные в повышенной готовности в связи с проведением учений, к которым, по данным НАТО, привлечены около 30 тыс. военнослужащих.
По словам командующего Вооруженными силами, литовские подразделения находятся на положенных позициях и смогут быстро отреагировать на потенциальные угрозы.
Рупшис также отметил, что убежден, что, по крайней мере, часть российских войск останется в Беларуси и после учений.
"Конечно, под вопросом, какие именно подразделения останутся и какие силы", - отметил он, добавив, что если Россия не станет забирать домой подразделения, обеспечивающие логистику, инженерные мероприятия и противовоздушную оборону, это "фундаментально изменит ситуацию в Беларуси".
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