Литва повысила готовность армии из-за учения РФ и Беларуси

Об этом в интервью BNS сказал командующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис, передает LRT.



Он утвердительно ответил на вопрос агентства о том, литовские ли военные в повышенной готовности в связи с проведением учений, к которым, по данным НАТО, привлечены около 30 тыс. военнослужащих.



По словам командующего Вооруженными силами, литовские подразделения находятся на положенных позициях и смогут быстро отреагировать на потенциальные угрозы.



Рупшис также отметил, что убежден, что, по крайней мере, часть российских войск останется в Беларуси и после учений.



"Конечно, под вопросом, какие именно подразделения останутся и какие силы", - отметил он, добавив, что если Россия не станет забирать домой подразделения, обеспечивающие логистику, инженерные мероприятия и противовоздушную оборону, это "фундаментально изменит ситуацию в Беларуси".

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