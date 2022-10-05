Об этом сообщает 15min .

Отмечается, что правительство Литвы приняло решение о перенаправлении из Трастового фонда НАТО для национальных сил Афганистана в 2 миллиона 876 тысяч евро на финансирование потребностей Украины.

Как уточнил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас, большинство средств – более 2,1 миллиона евро – пойдут на закупку теплых вещей для украинских военнослужащих. Остальные будут переданы в фонд комплексного пакета НАТО в поддержку Украины.

Литва с 2015 года ежегодно направляла полмиллиона долларов Трастовому фонду НАТО для поддержки национальных сил Афганистана. Но после 2021 года, когда к власти в стране пришел "Талибан", фонд прекратил финансирование.

30 сентября минобороны Литвы подписало договор на закупку дронов-камикадзе для Украины. Денежные средства на дроны собрал основатель телеканала Laisves TV Андрюс Тапинас. Его инициатива Legion of Boom собрала более 2 млн евро, половина этой суммы будет выделена на приобретение системы Warmate.