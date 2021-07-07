Литва построит стену на границе с Беларусью из-за наплыва мигрантов, - премьер
Литва построит стену на белорусской границе из-за нелегальных мигрантов
Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрид Шимоните, сообщает Reuters .
По ее словам, страна применит армию для охраны и патрулирования стены.
"Мы начнем строить дополнительный барьер, разделяющий Литву и Беларусь, что было бы знаком и фактором сдерживания для организаторов нелегальных миграционных потоков", - сказала премьер.
- Напомним, Литва объявила чрезвычайную ситуацию из-за наплыва нелегальных мигрантов из Беларуси. Это преимущественно выходцы из Ирака и других стран Ближнего Востока.
- На границе Латвии и Беларуси начало работу агентство по охране границ и берегов Европы Frontex.
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