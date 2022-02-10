Литва поставит Украине ЗРК Stinger в ближайшие дни, - премьер-министр Шимоните
Литва увеличит количество военных инструкторов в Украине и передаст зенитно-ракетные комплексы Stinger
Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем, передает Интерфакс-Украина .
По ее словам, Литва предоставит Украине дополнительное вооружение и военное оборудование, а также увеличит количество своих военных инструкторов.
"Я сообщила господину премьер-министру, что вскоре, в ближайшие дни, в Украину поступят зенитно-ракетные комплексы Stinger. Я надеюсь и искренне желаю, что Украине никогда не придется ими воспользоваться", - отметила Ингрида Шимоните.
- Напомним, в январе стало известно , что Литва поставит Украине ПЗРК Stinger на фоне угрозы со стороны РФ.
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