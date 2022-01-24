Литва поставит Украине ПЗРК Stringer на фоне угрозы со стороны РФ

Об этом заявили в Минобороны Литвы, передает Delfi .



Кроме Литвы, ракетные комплексы Stringer Украине поставит и Латвия. Эстония намерена предоставить противотанковые ракеты Javelin.



Как отмечает издание, оружие будет передано после одобрения США поставок американского оборудования в третью страну.



"Искренне надеемся, что Украина не будет нуждаться в этом переданном вооружении. Страны Балтии призывают Россию прекратить свое агрессивное и безответственное поведение", - заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Напомним, ранее Совет гособороны Литвы утвердил план военной поддержки для Украины, в котором говорится об увеличении количества инструкторов для ВСУ и летальное оружие.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb