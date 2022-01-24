Литва поставит Украине ПЗРК Stringer на фоне угрозы со стороны РФ
В связи с российской агрессией Литва планирует предоставить Украине американские зенитно-ракетные комплексы Stinger
Об этом заявили в Минобороны Литвы, передает Delfi .
Кроме Литвы, ракетные комплексы Stringer Украине поставит и Латвия. Эстония намерена предоставить противотанковые ракеты Javelin.
Как отмечает издание, оружие будет передано после одобрения США поставок американского оборудования в третью страну.
"Искренне надеемся, что Украина не будет нуждаться в этом переданном вооружении. Страны Балтии призывают Россию прекратить свое агрессивное и безответственное поведение", - заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
- Напомним, ранее Совет гособороны Литвы утвердил план военной поддержки для Украины, в котором говорится об увеличении количества инструкторов для ВСУ и летальное оружие.
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