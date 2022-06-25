"Литва поставила под сомнение свои собственные границы", - Рогозин
В России считают, что запрет на транзит ряда товаров в Калининград ставит под сомнение государственные границы Литвы
Об этом в эфире пропагандистского канала "Россия24" сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, ранее являвшийся спецпредставителем России на переговорах между РФ, ЕС и Литвой.
"Поскольку мы договаривались о пересечении Литвы, Литва поставила вопрос, что частью пакета должно стать признание границы Литовской республики с РФ. Если сейчас они идут на то, чтобы грубо попрать те договоренности, которые сняли в 2003 году колоссальное напряжение, которое возникало между Евросоюзом и Россией, и Литвой в том числе, то с моей точки зрения, как человека, который вел эти переговоры, она просто поставила под сомнение весь пакет договоренностей. По сути дела, Литва поставила под сомнение свои собственные границы", - сказал Рогозин.
"Литва выстрелила себе даже не в ногу, а в голову", - подчеркнул Рогозин.
Справка
Калинградская область РФ – зажатый между Польшей и Литвой российский полуэксклав в юго-восточной части побережья Балтийского моря, образованный после оккупации этой территории Советским Союзом в 1945 году. До этого это была немецкая Восточная Пруссия, а на месте Калинграда был город Кенигсберг.
- В ответ на морскую блокаду экспорта украинского зерна 17 июня 2022 года Литва заявила о намерении ограничить железнодорожный транзит российских товаров в Калининград . По мнению официального Вильнюса, сделать это позволяют европейские санкции.
- При этом РФ и дальше сможет неограниченно ввозить любые грузы через Балтику.
- В свою очередь Москва стала угрожать силовым вмешательством . В госдуме даже появился законопроект о признании недействительным провозглашения независимости Литвы.
- На Западе не исключают, что разблокировать транзит в Калинград россияне попытаются путем захвата Сувалкского коридора - узкой полосы польско-литовского приграничья, отделяющей бывшую Восточную Пруссию от Беларуси.
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