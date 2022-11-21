Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, передает Delfi .

Сегодня в Литве прошло заседание Совета государственной обороны, где обсудили дальнейшую военную помощь Украине. Согласно сообщению, Литва после инцидента с ракетой в Польше решила усилить собственную противовоздушную оборону, так что комплексы NASAMS она оставит себе и закупит еще средства ПВО.

"Нужно сказать о противовоздушной обороне, поскольку это очень актуальный вопрос для региона в целом, принято решение, что мы должны ускорить приобретение дополнительной системы ПВО средней дальности. Это было в наших планах, просто это было гораздо позже", – пояснил министр.

По его словам, Литва продолжит оказывать финансовую и военную помощь Украине. По словам Анушаускаса, украинские военные получат от Литвы снаряды для немецкой Panzerhaubitze 2000. По другим поставкам министр информации не предоставил.

15 ноября представитель правительства Польши Петр Мюллер сообщил о созыве комитета совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. Одновременно в СМИ страны появились новости о падении ракеты у границы с Украиной и гибели двух человек.

Президент Польши Анджей Дуда заявил , что нет никаких признаков, что падение ракеты в Люблинском воеводстве было преднамеренным нападением на страну.

Президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что ракетный взрыв в Восточной Польше был вызван ракетой от украинской системы ПВО.

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