Об этом сообщает Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины в facebook .

По результатам встречи украинских дипломатов с делегацией из Литвы удалось достичь договоренностей по совместным проектам между Украиной и Литвой.

"Команда Агентства восстановления встретилась с делегацией Литовской республики. В фокусе встречи – привлечение литовских партнеров к восстановлению образовательной инфраструктуры в деоккупированных областях", - говорится в сообщении.

Некоторые пилотные проекты уже продолжаются - Литва привлечена к восстановлению школ в Авдеевке и Бородянке. Между тем уже в этом году Вильнюс также примет участие в восстановлении учебных заведений также в других регионах, наиболее пострадавших от российского вторжения. В частности, это Херсонская, Николаевская, Одесская, Киевская, Черниговская, Сумская, Донецкая, Харьковская, Житомирская, Днепропетровская и Запорожская области.

"Самоуправление столицы Литвы может оказать техническую поддержку, которая будет способствовать быстрой реализации проектов восстановления. В частности, сотрудничество с Литвой поможет обеспечить украинские общины готовыми проектами образовательных учреждений", - отметили в Агентстве.

В настоящее время ведомство прорабатывает нужды общин и областных военных администраций и формирует портфель проектов на 2023 год.