Литва помогла обустроить модульный городок в Бородянке
В Киевской области при участии литовской делегации состоялось открытие модульного городка для тех, кто потерял жилье из-за войны
Об этом сообщает корреспондент Еспресо.
В модульном городке смогут разместить 36 семей. Строительство было начато в августе 2022 года. Литва выделила для реализации проекта 1 миллион евро.
"Очень важно для нас, что мы не просто говорим о поддержке и реконструкции Украины. Мы действительно делаем реальные дела. И люди видят, что они не отстраивают свои города своими силами. Сейчас идет много международных дискуссий о предстоящем восстановлении. И это правильно, но нужно делать конкретные дела и сейчас. И это ключевое для наших проектов",- отметила главній советник по вопросам международного партнерства Правительства Литовской Республики Манте Макаускайте.
Рядом восстанавливают поврежденную школу, за которую также взялась Литва. На восстановление было выделено 6 миллионов евро. В проекте есть устройство бомбоубежища, которое рассчитано на всех учащихся. А это – 600 детей.
“Поколение детей – это самое важное. У них был период ковида, потом война. Важно, чтобы они физически вернулись в школу. И чтобы жизнь как можно скорее нормализовалась”, - подчеркнул заместитель директора Центрального агентства по управлению проектами Литвы Артурас Жарновскис.
С украинской стороны руководит проектом "Украинский союз промышленников и предпринимателей". По словам первого вице-президента Сергея Прохорова, для восстановления подбирали компании, имеющие хороший опыт строительных работ с международными организациями, в частности, с Посольством Соединенных Штатов Америки.
Литовская делегация ставит перед собой амбициозную цель – достроить школу к началу учебного года, чтобы 1 сентября дети уже сидели за партами.
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