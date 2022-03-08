Литва, Польша, Эстония и Германия ведут расследование военных преступлений России в Украине, - Венедиктова
Правоохранители четырех стран будут собирать доказательства и документировать возможные военные преступления и преступления против человечности, совершенные войсками России во время войны в Украине
Об этом сообщает Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает Еспресо.TV .
"Уже четыре европейских страны начали расследование военных преступлений России в Украине. Спасибо Литве, Польше, Эстонии и Германии. Мировая коалиция справедливости ради растет ежедневно. Вместе победим и на юридическом фронте!", - отметила генпрокурор.
На первом этапе структурного расследования собирают и документируют как можно больше доказательств. На их основании впоследствии должны быть привлечены к уголовной ответственности конкретные обвиняемые.
- Напомним, Украина подала иск против России в Международный суд ООН.
- Также Канада подала в Международный уголовный суд ООН в Гааге иск против РФ из-за возможных военных преступлений и преступлений против человечности в Украине .
- 3 марта Гаагский трибунал начал расследование военных преступлений России против Украины.
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