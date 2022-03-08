Литва, Польша, Эстония и Германия ведут расследование военных преступлений России в Украине, - Венедиктова

Об этом сообщает Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает Еспресо.TV .

"Уже четыре европейских страны начали расследование военных преступлений России в Украине. Спасибо Литве, Польше, Эстонии и Германии. Мировая коалиция справедливости ради растет ежедневно. Вместе победим и на юридическом фронте!", - отметила генпрокурор.

На первом этапе структурного расследования собирают и документируют как можно больше доказательств. На их основании впоследствии должны быть привлечены к уголовной ответственности конкретные обвиняемые.

Напомним, Украина подала иск против России в Международный суд ООН.

Также Канада подала в Международный уголовный суд ООН в Гааге иск против РФ из-за возможных военных преступлений и преступлений против человечности в Украине .

3 марта Гаагский трибунал начал расследование военных преступлений России против Украины.

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