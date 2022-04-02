Литва полностью отказалась от газа из РФ, - министр энергетики

Об этом заявили в министерстве энергетики, передает Delfi .



По данным ведомства, газотранспортная система с начала апреля работает без импорта российского газа.



"Мы первая страна Европейского союза среди стран-поставщиков Газпрома, которая достигла независимости от поставок российского газа, и это результат долгосрочной последовательной энергетической политики и своевременных инфраструктурных решений", – заявил министр Дайнюс Крейвис.



По данным Министерства энергетики, весь спрос удовлетворяется за счет Клайпедского терминала сжиженного природного газа.



"На ближайший период клиенты подали заявки на транспортировку газа только из терминала. При необходимости газ может быть доставлен в Литву также газовым соединением с Латвией, а с 1 мая – и газовым соединением с Польшей", – говорится в сообщении министерства.

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