Литва пока не будет вводить чрезвычайное положение на белорусской границе, - Науседа
Литовский президент Гитанас Науседа решил не вводить чрезвычайное положение на границе с Беларусью из-за наплыва мигрантов
Об этом рассказывает "Делфи".
Президент Литвы Гитинас Науседа отклонил предложение МВД страны ввести чрезвычайное положение и блокировать поток нелегальных мигрантов, которые транзитом из Беларуси попадают в страну преимущественно из Ирака.
"Я внимательно слежу за ситуацией, вижу еще немало резервов, которые могли бы использовать Министерство внутренних дел и Служба охраны государственной границы для того, чтобы проблемы решались, и только в крайнем случае и, несомненно, при условии консультаций и разъяснения населению, мы могли бы вернуться к вопросу о чрезвычайном положении ", - пояснил Науседа.
Читайте также: В Литве задержанные на границе с Беларусью мигранты устроили бунт
Он отметил, что не видит необходимости в таком шаге.
В то же время президент Литвы объявил, что в четверг, 29 июля, соберет глав всех фракций парламента страны с целью закрепить принципы внешней политики страны.
"То, что происходит в последнее время, напоминает немного, я бы сказал, самодеятельную корректировку внешнеполитического курса (...), и это совершенно неприемлемо. С диктатором мы не станем говорить так, как он, возможно, рассчитывает, внешнеполитические принципы останутся неизменными" , - добавил литовский лидер.
Отметим, в этом году в Литву уже попыталось попасть в целом более 2,8 тыс. мигрантов. Из-за их наплыва Литва объявила экстремальную ситуацию в государственном масштабе.
- Напомним, 27 июля глава МВД Литвы Агне Билолайте предложила правительству ввести чрезвычайное положение на границе, чтобы армия блокировала любое движение со стороны белорусской границы
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.79
Покупка 26.79Продажа 27.02
-
EUR
Покупка 31.56Продажа 31.96
- Актуальное
- Важное