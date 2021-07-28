Литва пока не будет вводить чрезвычайное положение на белорусской границе, - Науседа

Об этом рассказывает "Делфи".



Президент Литвы Гитинас Науседа отклонил предложение МВД страны ввести чрезвычайное положение и блокировать поток нелегальных мигрантов, которые транзитом из Беларуси попадают в страну преимущественно из Ирака.



"Я внимательно слежу за ситуацией, вижу еще немало резервов, которые могли бы использовать Министерство внутренних дел и Служба охраны государственной границы для того, чтобы проблемы решались, и только в крайнем случае и, несомненно, при условии консультаций и разъяснения населению, мы могли бы вернуться к вопросу о чрезвычайном положении ", - пояснил Науседа.



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Он отметил, что не видит необходимости в таком шаге.



В то же время президент Литвы объявил, что в четверг, 29 июля, соберет глав всех фракций парламента страны с целью закрепить принципы внешней политики страны.



"То, что происходит в последнее время, напоминает немного, я бы сказал, самодеятельную корректировку внешнеполитического курса (...), и это совершенно неприемлемо. С диктатором мы не станем говорить так, как он, возможно, рассчитывает, внешнеполитические принципы останутся неизменными" , - добавил литовский лидер.



Отметим, в этом году в Литву уже попыталось попасть в целом более 2,8 тыс. мигрантов. Из-за их наплыва Литва объявила экстремальную ситуацию в государственном масштабе.

Напомним, 27 июля глава МВД Литвы Агне Билолайте предложила правительству ввести чрезвычайное положение на границе, чтобы армия блокировала любое движение со стороны белорусской границы