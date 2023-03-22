Об этом информирует Delfi .

За проект закона в первом чтении проголосовали 113 литовских депутатов, девять воздержались, против не было подано ни одного голоса.

Поправки также предусматривают временный запрет на покупку недвижимости на территории Литвы, за исключением обладателей вида на жительство, полученного на основании статуса политического беженца.

Парламент Литвы в первом чтении одобрил поправки к Закону "О международных санкциях" и проекте Закона "Об ограничительных мерах в связи с военной агрессией в Украине", которыми предлагается установить дополнительные ограничения в целях защиты нацбезопасности Литвы интересов внешней политики страны.

Большая часть граждан России поддерживает агрессивные военные действия своей страны, ничего не предпринимает для того, чтобы остановить агрессию режима, поэтому ответственность ложиться и на граждан страны. С целью изменения их поведения целесообразно установить ограничения, связанные с возможностью посещать гражданами России и Беларуси Литву и территорию ЕС и приезжать сюда", – сказала на заседании парламента вице-министр иностранных дел Йовита Нелюпшене.

Предлагается приостановить прием заявлений от граждан России и Беларуси на:

получение виз в визовых службах Литвы за границей, кроме случаев, когда документы подаются посредством МИД и рассмотрения уже поданных заявок;

получение национальных виз в визовых службах Литвы за границей;

выдачу ВНЖ в Литве для тех, кто не имеет действующей шенгенской или национальной визы, вида на жительство в стране или в ЕС, кроме случаев, когда документы представляются через посредство МИД;

получение электронного статуса резидента, средств электронного распознавания резидента и электронной подписи и действие выданных сертификатного электронного распознавания резидента и электронной подписи;

получение гражданства Литвы и принятие решений по принятым заявкам, кроме отказа от гражданства;

покупку недвижимости на территории Литвы, за исключением случаев, когда гражданин России имеет вид на жительство в Литве, выданный за 2 ч. 1301 ст. Закона "О юридическом положении иностранцев".

Кроме того, при пересечении внешних границ ЕС граждан России ждет дополнительная индивидуальная проверка угрозы нацбезопасности Литвы, общественному порядку, политике, безопасности, общественному здоровью и международным отношениям, кроме случаев, отвечающих условиям кодекса Шенгенской зоны.

А также после принятия закона обнародовать информацию об экономических связях с РФ и Беларусью юридических лиц, связанных или находящихся под руководством литовских политиков.