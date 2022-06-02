Литва подписала соглашение с Турцией о покупке "байрактара" для Украины

Об этом министр обороны Арвидас Анушаускас написал в Twitter.

"Сегодня было подписано соглашение с президентом Турецкого оборонного агентства о сотрудничестве с Министерством национальной обороны Литвы", – написал он.

По его словам, для покупки беспилотника литовцы собрали почти 6 млн евро за три дня.

Литовец Андрюс Тапинас начал собирать деньги, чтобы купить для украинской армии "байрактар", 25 мая.

27 мая украинские военные, расположенные в районе Николаева, обратились к литовцам со словами благодарности за акцию сбора денег на "байрактар".

28 мая состоялся финальный эфир по сбору денег литовского ведущего Андрюса Тапинаса. Ему удалось собрать более 5 млн. евро на "байрактар" для украинских защитников.

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