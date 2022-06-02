Литва подписала соглашение с Турцией о покупке "байрактара" для Украины
Министр обороны Литвы сообщил, что с президентом Турецкого оборонного агентства подписано соглашение о покупке ударного "байрактара" для Украины
Об этом министр обороны Арвидас Анушаускас написал в Twitter.
"Сегодня было подписано соглашение с президентом Турецкого оборонного агентства о сотрудничестве с Министерством национальной обороны Литвы", – написал он.
По его словам, для покупки беспилотника литовцы собрали почти 6 млн евро за три дня.
- Литовец Андрюс Тапинас начал собирать деньги, чтобы купить для украинской армии "байрактар", 25 мая.
- 27 мая украинские военные, расположенные в районе Николаева, обратились к литовцам со словами благодарности за акцию сбора денег на "байрактар".
- 28 мая состоялся финальный эфир по сбору денег литовского ведущего Андрюса Тапинаса. Ему удалось собрать более 5 млн. евро на "байрактар" для украинских защитников.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.29
Покупка 34.29Продажа 35.44
-
EUR
Покупка 36.15Продажа 37.66
- Актуальное
- Важное