Литва подготовила новый пакет военной помощи Украине на 41 млн евро
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, побывавший 5 апреля в Харькове, анонсировал новый пакет военной помощи Украине стоимостью 41 млн евро
Об этом он сообщил в Twitter .
"Стоимость нового литовского пакета военной поддержки Украине составит около 41 миллиона евро. Он будет состоять из оборудования, новых поступлений, вкладов в международные фонды", - написал Анушаускас.
- Министр обороны Литвы 5 апреля побывал в Харькове , где посетил раненых военных и обстрелянные Россией места.
- 4 апреля правительство Литвы приняло запрет на покупку недвижимого имущества на своей территории для граждан России. Среди причин – риск для национальной безопасности.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.94
Покупка 36.94Продажа 37.74
-
EUR
Покупка 40.05Продажа 40.91
- Актуальное
- Важное