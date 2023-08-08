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Литва планирует укрепить границу с Беларусью из-за опасности провокаций с вагнеровцами

8 августа, 2023 вторник
18:34
Война с Россией

Руководитель Литовской государственной пограничной службы (VSAT) Рустамас Любаевас заявил, что ситуация вблизи Беларуси напряженная, но под контролем. Поскольку возможные провокации рассматривается увеличение правоохранителей на границе

Об этом информирует Delfi .

"Ситуация на границе с Беларусью и Россией сейчас стабильна. Она остается напряженной. Вероятность провокаций высока, если иметь в виду, что сейчас в Беларуси развернуты наемники Вагнера. Однако пока особых провокаций или дополнительной активности у границы с Беларусью и Россией мы не видим" , – рассказал Любаевас.

Сообщается, что на границе с Беларусью применяются адекватные меры безопасности и Служба охраны государственной границы Литвы готова развернуть дополнительные силы как можно быстрее. Любаевас сказал, что это решение принято в связи с увеличением количества пограничников на восточной границе.

"Совместно с МВД мы сейчас рассматриваем возможность увеличения наших мощностей на границе с Беларусью. Были приняты соответствующие решения. В ближайшее время мы планируем увеличить наш контингент. У границы их не так много. Сейчас, пожалуй, их больше под Брестом, если говорить о территории Беларуси. Но есть вероятность провокаций у нашей границы", - сказал глава пограничной службы.

Он заявил, что стражи границы готовы к любым сценариям и проходят специальное обучение.

"Есть определенные алгоритмы. Наши пограничники с ними знакомы, мы проводим обучение. Если ситуация на границе будет обостряться, можно включить план прикрытия и в соответствии с этим планом к нам придет литовская армия, полиция, другие ведомства", - продолжил Любаевас.

Как вагнеровцы оказались в Беларуси

После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.

Позже, 23 июля, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о желании размещенных в его стране наемников из российской ЧВК Вагнера "сходить на экскурсию" в Польшу. После этого в тот же день стало известно, что в Беларусь прибыла десятая колонна вагнеровцев, в которой по меньшей мере десять единиц техники.

В Институте изучения войны заявили, что нет никаких признаков того, что вагнеровцы в Беларуси имеют тяжелое вооружение, необходимое для серьезного наступления на Украину или Польшу.

25 июля в Беларусь прибыла 11-я колонна вагнеровцев, на этот раз с бронеавтомобилями. В колонне не менее 29 единиц автомобильной техники. Также стало известно, кто возглавил вагнеровцев в Беларуси.

27 июля сообщалось, что подразделения частной военной компании Вагнера ищут в Беларуси лиц, готовых воевать против Литвы и Польши. В этот же день Гаюн сообщил, что в Беларусь прибыла 12-я по счету колонна ЧВК Вагнера, в которой насчитали по меньшей мере 50 единиц техники.

28 июля в Центре национального сопротивления предупредили, что вагнеровцы готовят провокации на границе Беларуси с ЕС. Также в Беларуси зафиксировали 13-ю колонну наемников.

29 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более 100 вагнеровцев отправились в Сувальский коридор. Также стало известно, что Польша и Литва рассматривают возможность закрытия границ с Беларусью из-за беспокойства по поводу присутствия наемников российской ЧВК Вагнера.

31 июля стало известно, что ЧВК Вагнера приостановила "на неопределенный срок" работу своих региональных центров по набору наемников. Также по приказу финансиста Евгения Пригожина они должны до 5 августа прибыть в лагеря в Республике Беларусь.

В Беларуси обнаружили еще одну локацию частной военной компании Вагнера близ Осиповичей, наемники используют склады.

3 августа наемники ЧВК Вагнера расположились в Беларуси у границы с Литвой, в городе Гродно. Президент страны Гитанас Науседа обеспокоен ситуацией безопасности.

4 августа стало известно, что Литва планирует закрыть два из шести пограничных пунктов пропуска с Беларусью, чтобы снизить риск провокаций и угроз на границе.

6 августа на латвийско-белорусской государственной границе пограничники из Беларуси помогли четырем мигрантам перебраться через забор и незаконно попасть в соседнюю страну. В Литве назвали это провокацией.

7 августа в Беларуси стартовали военные учения. Полигоны расположены рядом с Сувальским коридором – участком между Польшей и Литвой и Беларусью и Калининградской областью России.

8 августа министр обороны Польши Мариуш Блащак удовлетворил просьбу командующего пограничной службой и приказал усилить границу с Беларусью дополнительными солдатами.

Мир
ЕС
Белорусь
Литва
Вагнергейт
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