Литва планирует оказать помощь Украине в следующем году на €340 млн

Об этом она сообщила в интервью LRT.

"По Украине (расходы на помощь в 2024 году – ред.) мы оцениваем в общей сложности около 0,4% ВВП, то есть примерно 340 миллионов евро", - сказала Шимоните.

В целом, она оценила потребности, связанные с Украиной, как "очень важные" для Литвы. Это не только поддержка украинских военных беженцев, но и всеобщая поддержка Украины. Особенно в том случае если странам Европейского Союза не удастся согласовать бюджет поддержки Украины в 50 миллиардов евро, подчеркнула премьер.

Издание напоминает, что правительство Литвы рассмотрит проект бюджета на 2024 год в четверг, 5 октября.