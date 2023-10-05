Литва планирует оказать помощь Украине в следующем году на €340 млн
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что в расходную часть бюджета страны на 2024 год планируется включить поддержку Украины на сумму 340 миллионов евро
Об этом она сообщила в интервью LRT.
"По Украине (расходы на помощь в 2024 году – ред.) мы оцениваем в общей сложности около 0,4% ВВП, то есть примерно 340 миллионов евро", - сказала Шимоните.
В целом, она оценила потребности, связанные с Украиной, как "очень важные" для Литвы. Это не только поддержка украинских военных беженцев, но и всеобщая поддержка Украины. Особенно в том случае если странам Европейского Союза не удастся согласовать бюджет поддержки Украины в 50 миллиардов евро, подчеркнула премьер.
Издание напоминает, что правительство Литвы рассмотрит проект бюджета на 2024 год в четверг, 5 октября.
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